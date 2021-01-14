شكرا لقرائتكم خبر عن حنفى جبالى يعلن فتح الباب أمام تلقى اعتراضات الأعضاء على الكشوف المبدئية للجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن المستشار حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، فتح الباب أمام أعضاء مجلس النواب، لتقديم اقتراحاتهم أو اعترضاتهم علي الكشوف المبدئية للإنضمام للجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة برلمانية، علي أن تقدم كتابة إلي رئيس المجلس لتدرسها هيئة المكتب والتنسيق بين رغباتهم وفقا للقواعد التى سار عليها مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول تمهيداً لإعلان الكشوف النهائية في جلسة تالية.

وقال جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الخميس، إن مكتب المجلس أعلن عن قوائم الترشح لعضوية اللجان وفقا لما ابدأه النواب من رغبات وتعديلات في الانتقال من لجنة إلي أخرى، و لكل عضو من الأعضاء تقديم اقتراحاتهم أو اعتراضاته علي هذه القوائم كتابة إلى رئيس المجلس أن وجدت لعرضها علي مكتب المجلس للنظر فيها ، سيقوم بدراسة الاعتراضات والاقتراحات.

وتعد اللجان النوعية "مطبخ المجلس" فهى التي تشهد مناقشات تفصيلية للمشروعات بقوانين لتخرج صياغة مكتملة ومتوازنة للعرض على المجلس، وكذلك مناقشة الأدوات الرقابية الموجهة من النواب للحكومة، ويعد تشكيل مكاتب اللجان شرارة انطلاق أعمال المجلس وإحالة مشروعات القوانين والأدوات الرقابية لكل لجنة بحسب اختصاصاتها لمناقشتها.

واستعرض رئيس المجلس المواد اللائحية المنظمة ومنها، المادة (41)، والتي تقضي بأن يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.

ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقاً لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.