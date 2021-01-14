شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.. وأبو العلا لـ"الإصلاح والتنمية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ممثلي الهيئات البرلمانية لـ3 أحزاب سياسية ممثلة تحت قبة المجلس، في ضوء إخطار رؤساء الأحزاب.

وقال جبالي إن حزب مستقبل وطن اختار المهندس أشرف رشاد الشريف ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب أمام المجلس.

وأضاف رئيس مجلس النواب أن حزب الإصلاح والتنمية اختار الدكتور أيمن أحمد حسين أبو العلا ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب أمام المجلس، فيما اختار حزب الحرية محمد عطية الفيومي ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب أمام المجلس.

ويعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة الإجرائية الثالثة اليوم الخميس، لإعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية، بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من النواب، ويعقبها إجراء انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس، ثم يعقد المجلس الجلسة الإجرائية الرابعة في الساعة الثالثة مساء بذات اليوم لإعلان نتائج انتخابات اللجان، وبذلك سيكون تشكيل الأجهزة البرلمانية للمجلس اقترب من الاكتمال، بعدما شهدت الجلسة الافتتاحية الثلاثاء 12 يناير، انتخاب مكتب المجلس المكون من الرئيس والوكيلين، وسيتبقى تشكيل اللجنة العامة للمجلس ولجنة القيم.

وتعد اللجان النوعية "مطبخ المجلس" فهى التي تشهد مناقشات تفصيلية للمشروعات بقوانين لتخرج صياغة مكتملة ومتوازنة للعرض على المجلس، وكذلك مناقشة الأدوات الرقابية الموجهة من النواب للحكومة، ويعد تشكيل مكاتب اللجان شرارة انطلاق أعمال المجلس وإحالة مشروعات القوانين والأدوات الرقابية لكل لجنة بحسب اختصاصاتها لمناقشتها.

وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، ضوابط وقواعد لإجراء انتخابات الأجهزة البرلمانية للمجلس، ومنها إجراء انتخابات مكاتب اللجان النوعية، وفى هذا الصدد، يتناول الباب الثالث من اللائحة الداخلية للمجلس "انتخابات الأجهزة البرلمانية للمجلس"، وتنص المادة (91)، على أن تجرى انتخابات الأجهزة البرلمانية للمجلس بين أعضائه بطريق الاقتراع السرى فى جلسات علنية، ويسلم لكل عضو عند بدء عملية الانتخاب ورقة معدة لذلك، يكتب فيها اسم عضو المجلس أو أعضائه الذين يوافق على انتخابهم، ثم يضعها العضو فى الصندوق المخصص لهذا الغرض عند النداء على اسمه، ويعتبر صوت العضو باطلاً إذا أدرج فى ورقة الانتخاب أكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابُه، أو إذا انتخب شخصا لم يتقدم بالترشح، أو إذا تم الإدلاء بالصوت على غير ورقة الانتخاب المخصصة لذلك.



الجلسة العامة بمجلس النواب



الجلسة العامة



الدكتور على جمعة



القاعة العامة



المستشار إبراهيم هنيدى



المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب



المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس نواب 2021



المستشار حنفى جبالى



النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية



النائب أشرف رشاد وعماد سعد حمودة



النائب أمين أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية



النائب عطية الفيومى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية



جانب من حضور النواب



رئيس مجلس النواب



عماد سعد حمودة وأشرف رشاد