شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. عدد الأعضاء المنضمين للجان النوعية الـ25 بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” أعداد النواب المنضمين إلى اللجان النوعية البالغ عددها (25) لجنة، بناء على الكشوف المبدئية حصر رغبات الأعضاء فى دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى، والتى سيتم استعراضها فى الجلسة العامة اليوم الخميس، برئاسة المستشار حنفى جبالى.‎‎

وتصدرت لجنة الإسكان بمجلس النواب، كشوف حصر رغبات الأعضاء فى دور الانعقاد الثانى، بإجمالى (54) عضوا.

وفي هذا الصدد، نستعرض تفصيلا إجماليا لعدد الأعضاء المنضمين إلى اللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة برلمانية:

1. لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية 25

2. لجنة الشؤون الاقتصادية 19

3. لجنة الخطة والموازنة 27

4. لجنة العلاقات الخارجية 26

5. لجنة الشؤون العربية 17

6. لجنة الدفاع والأمن القومي 35

7. لجنة الاقتراحات والشكاوي 20

8. لجنة القوي العاملة 12

9. لجنة النقل والمواصلات 17

10. لجنة الشؤون الدينية 8

11. لجنة التعليم والبحث العلمي 27

12. لجنة الاسكان والمرافق 54

13. لجنة حقوق الانسان 12

14. لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 10

15. لجنة الصناعة 25

16. لجنة الشؤون الافريقية 12

17. لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 9

18. لجنة الشباب والرياضة 23

19. لجنة الادارة المحلية 41

20. لجنة الطاقة والبيئة 44

21. لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي 28

22. لجنة الإعلام والاثار 22

23. لجنة السياحة والطيران 14

24. لجنة الشؤون الصحية 42

25. لجنة التضامن والأسرة 20