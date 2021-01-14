شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يطالب أعضاء المجلس الالتزام بالتقاليد البرلمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أهمية الالتزام بالتقاليد البرلمانية داخل القاعة الرئيسية للمجلس، داعيا الأعضاء الذين لم يجدوا مكانا لهم في المستوى الأول من القاعة في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" الصعود إلي الشرفات.

وقال جبالي، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الخميس، إنه لا يوجد مكان محدد لجلوس النواب حتي الآن، وما حدث في الجلسة الافتتاحية كان لظروف استثنائية.

ويعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة الإجرائية الثالثة اليوم الخميس، لإعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية، بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من النواب، ويعقبها إجراء انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس، ثم يعقد المجلس الجلسة الإجرائية الرابعة في الساعة الثالثة مساء بذات اليوم لإعلان نتائج انتخابات اللجان، وبذلك سيكون تشكيل الأجهزة البرلمانية للمجلس اقترب من الاكتمال، بعدما شهدت الجلسة الافتتاحية الثلاثاء 12 يناير، انتخاب مكتب المجلس المكون من الرئيس والوكيلين، وسيتبقى تشكيل اللجنة العامة للمجلس ولجنة القيم.

وتعد اللجان النوعية "مطبخ المجلس" فهى التي تشهد مناقشات تفصيلية للمشروعات بقوانين لتخرج صياغة مكتملة ومتوازنة للعرض على المجلس، وكذلك مناقشة الأدوات الرقابية الموجهة من النواب للحكومة، ويعد تشكيل مكاتب اللجان شرارة انطلاق أعمال المجلس وإحالة مشروعات القوانين والأدوات الرقابية لكل لجنة بحسب اختصاصاتها لمناقشتها.

وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، ضوابط وقواعد لإجراء انتخابات الأجهزة البرلمانية للمجلس، ومنها إجراء انتخابات مكاتب اللجان النوعية، وفى هذا الصدد، يتناول الباب الثالث من اللائحة الداخلية للمجلس "انتخابات الأجهزة البرلمانية للمجلس"، وتنص المادة (91)، على أن تجرى انتخابات الأجهزة البرلمانية للمجلس بين أعضائه بطريق الاقتراع السرى فى جلسات علنية، ويسلم لكل عضو عند بدء عملية الانتخاب ورقة معدة لذلك، يكتب فيها اسم عضو المجلس أو أعضائه الذين يوافق على انتخابهم، ثم يضعها العضو فى الصندوق المخصص لهذا الغرض عند النداء على اسمه، ويعتبر صوت العضو باطلاً إذا أدرج فى ورقة الانتخاب أكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابُه، أو إذا انتخب شخصا لم يتقدم بالترشح، أو إذا تم الإدلاء بالصوت على غير ورقة الانتخاب المخصصة لذلك.