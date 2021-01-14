أمريكا / بحقنةٍ مميتة، تنفيذ حكم الإعدام بحق إمرأة لأوّل مرّة منذ 70 عامًا

اسماعيل عبد الحي - نفذت السلطات الأمريكية أول حكم بالإعدام على إمرأة منذ 70 عاما.

وكانت المرأة التي تدعى ليزا مونتغمري قد أدينت بإرتكاب جريمة قتل وحشية بحق إمرأة حامل في عام 2004، حيث قامت بخنقها وإخراج الجنين من أحشائها والإدعاء أن الطفل طفلها، في ولاية ميزوري.

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، كان من المخطط أن يتم تنفيذ الحكم في 8 ديسمبر الماضي في ولاية إنديانا.

وبقرار من المحكمة، تم تأجيل الإعدام حتى 12 جانفي الجاري، بدعوى أن المتهمة تعاني من مشاكل في الصحة العقلية.

ورفضت المحكمة العليا الأمريكية القرار في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، وسمحت بتنفيذ حكم الإعدام.

وحسب الصحيفة، تم تنفيذ إعدام مونتغمري عن طريق الحقنة المميتة في سجن تير هوت في إنديانا.

وتم الإعلان عن وفاة المرأة اليوم، الأربعاء 13 جانفي 2021، في الساعة 01:31 صباحا بالتوقيت المحلي.

سبوتنيك