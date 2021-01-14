وزيرة الداخليّة الإيطاليّة : معظم طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى إيطاليا في 2020 كانوا من تونس

اسماعيل عبد الحي - قالت وزيرة الداخلية الإيطالية، لوتشانا لامورجيزي إن المفوضية الأوروبية لا تخطط لوضع آلية واضحة في مواجهة الهجرة غير الشرعية.

وأضافت لامورجيزي في جلسة إستماع أمام لجنة السياسات الأوروبية أمس الثلاثاء، حول ميثاق الاتحاد الأوروبي الجديد بشأن الهجرة، أن "معظم طالبي اللجوء الذين وصلوا عام 2020 إلى إيطاليا كانوا من تونس".

وذكرت الوزيرة أنه "قبل إتفاقية مالطا، تم إعادة توزيع 125 شخصًا على دول أوروبا، وبعد الاتفاقية تم نقل 920 شخصًا بزيادة بنسبة 90٪"، مبينة أن "إتفاقية مالطا كانت فاعلة وقد توقفت بعد حالة الطوارئ كوفيد 19".

ونوّهت لامورجيزي بأنه علاوة على ذلك، لا توجد عقوبات محددة على الدول الأعضاء التي تتهرب من التضامن في مجال الهجرة، مبينة أن إدخال آلية التضامن يمثل تقدما في الميثاق الأوروبي الجديد بشأن الهجرة واللجوء، لكنه بحاجة إلى تحسين.

وإختتمت حديثها، لافتة إلى أن التضامن بين الدول الأعضاء يجب أن يكون حقيقيا لتجنب إلقاء عبء المهاجرين الوافدين على الدول الأكثر تعرضا لخطر الهجرة فقط.

وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء