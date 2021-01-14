الكونغرس الأمريكي يصوّت على قرارٍ لعزل ترامب

اسماعيل عبد الحي - صادق أعضاء مجلس النواب الأمريكي أمس، الثلاثاء 12 جانفي 2021، على قرار يدعو نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس للإجتماع بمجلس الوزراء لتفعيل التعديل 25 من الدستور لعزل الرئيس دونالد ترامب عن السلطة.

ويأتي ذلك إثر رفض بينس تفعيل التعديل 25 من الدستور، كانت قد تقدمت به رئيسة مجلس النواب، نانسي بلوسي أمس الثلاثاء، وأمهلته 24 ساعة للرد.

وصوّت مجلس النواب لصالح قرار يدعو نائب الرئيس بينس للإجتماع بمجلس الوزراء لإستدعاء التعديل 25 لعزل ترامب بأصوات 223 مقابل 205.

ولتفعيل التعديل الخامس والعشرين، سيحتاج بينس وأغلبية أعضاء حكومة ترامب إلى إعلان أن ترامب غير قادر على أداء واجباته.

ومن المتوقع أن يصوّت مجلس النواب اليوم الأربعاء، على مساءلة ترامب بتهمة التحريض على التمرد ضد الحكومة الأمريكية.

وكالات