الروخ يجمع منى فتو وبوطازوت وعزيز حطاب في “بنات العساس”

جدة - عبدالحي حسين - تحضيرا لرمضان، يشرع طاقم المسلسل التلفزي بعنوان “بنات العساس” في تصوير مشاهده بحضور ثلة من الممثلين، تحت إشراف المخرج إدريس الروح.

والمسلسل، المقرر بثه على القناة الأولى، خلال رمضان المقبل، والمكون 30 حلقة، مدة كل واحدة منها 50 دقيقة، يجمع بين كل من دنيا بوطازوت، وعزيز حطاب، ومنى فتو، وسعاد خيي.

وينتظر أن ينطلق تصوير العمل المذكور، في الأيام المقبلة، بعد تحديد الفضاءات المناسبة لأحداثه.

وبدأت هوية البرمجة الرمضانية على القنوات المغربية تتضح، إذ سيكون الجمهور مع موعد لأجزاء ثانية من مسلسل “الماضي لا يموت” على القناة الأولى، و”سلمات أبو البنات” على قناة “إم بي سي 5″، ومسلسلات جديدة مثل “دار السلعة على القناة الثانية، والبيوت أسرار على القناة الأولى.