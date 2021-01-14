تازة.. مصرع ثلاثيني حرقا بعد أن التهمته النيران داخل سيارة في الحي الصناعي!

جدة - عبدالحي حسين - لقي شخص ثلاثيني، ومجهول الهوية، مصرعه، فجر اليوم الخميس، حرقا داخل سيارة مركونة في الحي الصناعي في مدينة تازة.

وأفادت مصادر محلية أن النيران التهمت الضحية، والسيارة بشكل كامل، إذ يرجح أنه كان يستعين ببعض الحطب، من أجل التدفئة، بسبب الانخفاض الشديد لدرجات الحرارة في المنطقة.

ورجحت المصادر ذاتها أن الهالك كان يعيش التشرد في المنطقة، ويعاني وضعية صحية ضعيفة، لم تساعده على إنقاذ نفسه من ألسنة النيران.

وفور علمها بالحادث، انتقلت السلطات المحلية، وعناصر الشرطة العلمية إلى مكان الواقعة، وجرى فتح تحقيق، فيما تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات في المستشفى الإقليمي بتازة.