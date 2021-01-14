طقس الخميس.. استمرار برودة الطقس فوق المرتفعات وتكون جليد محلي

جدة - عبدالحي حسين - تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الخميس، استمرار برودة الطقس فوق كل من مرتفعات الأطلس والريف، والجنوب-الشرقي والمنطقة الشرقية والسهول الداخلية، مع تكون جليد محلي.

وستتشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية قرب السواحل الشمالية والوسطى، فيما ستبقى الأجواء مستقرة مع سماء صافية الى قليلة السحب بمعظم أنحاء المملكة، فضلا عن هبوب رياح رملية بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستهب الرياح معتدلة القوة، شمالية شرقية بالأقاليم الجنوبية ومتقلبة في باقي مناطق البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 10- و04- درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 04- و 02 درجات بالريف، والمنطقة الشرقية، والجنوب-الشرقي، وما بين 00 الى 05 درجات بهضاب الفوسفاط ووالماس، والسهول الشمالية والوسطى، وما بين 04 و 09 درجات بالسواحل، فيما ستكون ما بين 06 و 13 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 01 و09 درجات بجبال الأطلس والريف، وما بين 10 و 17 درجة بشمال ووسط المملكة، والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، و ما بين 16 و 22 درجة بمنطقة سوس وبشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 21 و 26 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان الى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان الى هائج بالبوغاز، كما سيكون قليل الهيجان إلى هائج بالسواحل الأطلسية وسيصبح هائجا الى قوي الهيجان في المساء ما بين الصويرة و الكويرة.