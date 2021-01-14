بيان من سفارة الإمارات في دكا بشأن حادث في مركز إصدار التأشيرات

محمد الفلاح - الخميس 14 يناير 2021

رداً على التقارير الإعلامية الأخيرة التي تم تداولها حول وقوع انفجار في مركز التأشيرات التابع لسفارة دولة الإمارات لدى العاصمة البنغلاديشية دكا يوم الأربعاء، فقد أوضحت السفارة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث كان عرضيا نتيجة مشاكل ميكانيكية أثناء الصيانة الروتينية لنظام التكييف بالمركز.

