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رئيسة مجلس النواب الأمريكي: إحالة ترامب للمحاكمة للمرة الثانية تثبت أنّ "لا أحد فوق القانون"

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 14 يناير 2021

اعتبرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديموقراطية نانسي بيلوسي مساء الأربعاء أنّ القرار الاتّهامي، الذي أصدره مجلس النواب بحقّ الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لمحاكمته أمام مجلس الشيوخ، للمرة الثانية، بقصد عزله، يثبت أنّ "ما من أحد فوق القانون".

 

وقالت بيلوسي لدى توقيعها على القرار الاتّهامي تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشيوخ إنّ "مجلس النواب أظهر، بمشاركة من الحزبين، أنّ ما من أحد فوق القانون، ولا حتّى رئيس الولايات المتّحدة"، مكرّرة التحذير من أنّ ترامب يشكّل "خطراً واضحاً وفورياً" على البلاد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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