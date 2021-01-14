شكرا لقرائتكم خبر عن 1502 إصابة جديدة بفيروس كورونا في طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الخميس، تسجيل 1502 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما ذكرته هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه).

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس في طوكيو 80 ألفا و68 حالة.

وبذلك تتخطى حصيلة الاصابات اليومية بكورونا في طوكيو الـ 1000 حالة لليوم الثاني على التوالي.

وكان رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، قرر أمس الأربعاء توسيع حالة الطوارئ في البلاد بسبب جائحة كورونا لتشمل مزيد من المقاطعات في اليابان، وذلك في ظل ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا.

وأصدر سوجا قرارا بفرض حالة الطوارئ في سبع مقاطعات أخرى، تشمل كيوتو وأوساكا و فوكوكا، ليبلغ إجمالي المقاطعات التي تخضع لحالة الطوارئ 11 مقاطعة.

وطالبت الحكومة سكان المقاطعات الـ11 بتجنب الخروج لأسباب غير ضرورية وإغلاق الحانات والمطاعم بحلول الساعة الثامنة مساء. ومن المقرر أن تستمر الإجراءات حتى السابع من شباط/فبراير المقبل.

وقال وزير الصحة نوريهيسا تامورا خلال اجتماع للخبراء" وضع العدوى مازال خطير للغاية".

وكانت الحكومة قد أصدرت الخميس الماضي قرارا بفرض حالة الطوارئ لمدة شهر في طوكيو وثلاث مقاطعات أخرى.