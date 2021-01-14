انت الان تتابع خبر بالفيديو دعوات لتفعيل الموارد غير النفطية في العراق لسد العجز والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بين الحين والاخر يقترح اقتصاديون خطط رصينة تساعد الدولة في النهوض الاقتصادي وترسم سياسة مالية للبلاد تختلف عن سابقاتها وتماشي متطلبات الازمة الحالية هذه الخطط تحتاج الى التفاتة حكومية من جهة وارادة سياسية من جهة اخرى.في ضل الازمة المالية الراهنة يسعى مختصون الى وضع خطط اقتصادية ومسار جديد يختلف عن سابقاته ويدعم ايرادات الدولة الغير نفطية التي لم تفعل منذ ثمانية عشر عاما .

وتواجه موازنة العراق منذ سنين طويلة جملة تحديات ابرزها التمويل الاحادي الجانب الذي يعتمد على صادرات النفط الخام فقط ، فضلا عن المشكلات الامنية وعدم وجود الضمانات التي تشجع المواطن على دخول استثمارات لعلها تشكل خطرا على امواله .