صحوة الدولار تطفئ بريق الذهب.. الأسعار تتراجع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انخفضت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع استعادة الدولار لمسيرته الصاعدة وفي ظل تأخر المعلومات عن حزمة التحفيز الأمريكية.

كما تضرر المعدن الأصفر من انتعاش عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما يترقب المستثمرون تفاصيل بشأن مقترح الرئيس الأمريكي القادم جو بايدن لتحفيز الاقتصاد.



ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1842.51 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8% إلى 1839.80 دولار.

تحفيز تريليوني

ودفعت تقارير ذكرت أن خطة بايدن لتقديم مساعدات للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا تريليونية، عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات للارتفاع قرب أعلى مستوى في 10 أشهر وساعدت على رفع الدولار.

ومن المقرر الإعلان عن حزمة التحفيز في وقت لاحق اليوم، ومن المتوقع أن تصل قيمتها إلى نحو تريليوني دولار.

وقالت مارجريت يانج الخبيرة الاقتصادية لدى ديلي فيكس "التحفيز المالي سيعزز التعافي الاقتصادي، مما يقود إلى صعود أسعار الفائدة الحقيقية وكذلك يثير آمال تقليص من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي، على الجانب الآخر، سيزيد توقعات التضخم".

صعوبات سعرية

وأضافت أن الذهب سيواجه صعوبات عند تلك المستويات السعرية إذ أن التحفيز يؤثر عليه إيجابا وسلبا.

وسيركز المستثمرون على استقاء المزيد من المؤشرات بشأن آفاق السياسة النقدية في الولايات المتحدة حين يشارك جيروم باول رئيس البنك المركزي الأمريكي في مناسبة افتراضية بحلول الساعة 1730 بتوقيت جرينتش.

وقال مجلس الاحتياطي أمس الأربعاء إن الاقتصاد الأمريكي ينمو بوتيرة متواضعة، بيد أن التفاؤل قل بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4 % إلى 25.24 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.6 % إلى 1100.93 دولار بينما تراجع البلاديوم 0.1 % إلى 2382.33 دولار.