سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 14 يناير 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصل الدولار ارتفاعه أمام الليرة السورية في السوق الموازية (السوداء)، خلال التعاملات المبكرة اليوم الخميس، وتراجع أمام باقي العملات.

وبلغ سعر الدولار في سوريا 2879 ليرة للشراء و2902 ليرة للبيع مقابل 2870 للشراء و2895 للبيع أمس.



ويتغير متوسط سعر الدولار مقابل الليرة، في السوق الموازية، حسب العرض والطلب، والنطاق الجغرافي بالمحافظات الرئيسية "دمشق وحلب وإدلب ومنيج" بفوارق تصل إلى نحو 50 ليرة.

واستقر سعر الدولار في تعاملات البنوك عند 1250 ليرة للشراء و1262 ليرة للبيع، مع بقاء الضغوطات النقدية حاضرة على السوق المحلية بفعل عقوبات أمريكية مفروضة على البلاد.

خسائر الاقتصاد السوري

بلغت خسائر الاقتصاد السوري منذ عام 2011 وحتى مطلع العام الجاري 530 مليار دولار، وهو ما يعادل 9.7 ضعف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بالأسعار الثابتة.

الدين العام للبلاد ارتفع لنحو 208% نسبة إلى الناتج المحلي، وفقدان العملة المحلية (الليرة السورية) نحو 97% من قيمتها على مدار عدة سنوات، إضافة إلى بلوغ معدلات البطالة في البلاد نسبة 42%، وفق دراسة أعدها المركز السوري لبحوث الدراسات.

وكشفت الدراسة عن الآثار الكارثية للنزاع المسلح بين السوريين في مختلف المستويات، مشيرة إلى ارتفاع نسبة الفقر في البلاد من 1% في عام 2010 إلى نحو 86% من السكان مع نهاية 2019.

سعر اليورو والإسترليني

وبلغ سعر صرف اليورو لدى السوق الموازية (السوداء) 3529 للبيع و3509 للشراء مقابل 3520 ليرة للشراء، و3485 ليرة للبيع أمس.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني 3908 للشراء و3951 للبيع مقابل 3895 ليرة للشراء، و3939 ليرة للبيع أمس الأربعاء.

سعر الريال والدرهم والدينار

وارتفع سعر الريال السعودي إلى 765 ليرة للشراء و 776 للبيع مقابل 763 ليرة للشراء، 773 ليرة للبيع أمس.

كما زاد الدرهم الإماراتي في السوق السوداء السورية إلى 781 ليرة للشراء و790 للبيع، كما قفز سعر الدينار الكويتي إلى 9459 ليرة للشراء و9569 للبيع.

نسبة الفقر

وكشفت دراسة حديثة عن ارتفاع نسبة الفقر في سوريا إلى نحو 86% بنهاية 2019.

ويمر الاقتصاد السوري بأزمة مالية طاحنة وسط قرارات حكومية بزيادة في أسعار المحروقات، ترافقه ضغوط على قطاع الصادرات للخارج، وهبوط مداخيل البلاد من النقد الأجنبي.