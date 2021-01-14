شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيان من سفارة الإمارات في دكا بشأن حادث في مركز إصدار التأشيرات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رداً على التقارير الإعلامية الأخيرة التي تم تداولها حول وقوع انفجار في مركز التأشيرات التابع لسفارة دولة الإمارات لدى العاصمة البنغلاديشية دكا يوم الأربعاء، فقد أوضحت السفارة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث كان عرضيا نتيجة مشاكل ميكانيكية أثناء الصيانة الروتينية لنظام التكييف بالمركز.



وأكدت أن السفارة تقوم بالتعاون مع السلطات المحلية بإجراء المزيد من التحقيقات لمعرفة الأسباب التي كانت وراء وقوع الانفجار.