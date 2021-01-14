لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية تدرس النسخ المتحورة من فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

تدرس لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، الخميس، النسخ المتحورة من فيروس كورونا المستجد التي تقلق سلطات دول العالم، حيث تعزز مكافحة وباء "كوفيد-19" من خلال تدابير إغلاق وحظر تجول وحملات تلقيح.



وطالت عودة ظهور الفيروس الصين بعدما احتوت الجائحة بشكل واسع سابقاً، مع تسجيل أول حالة وفاة فيها الخميس منذ مايور/أيار الماضي، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

والنسخ المتحورة من فيروس كورونا شديدة العدوى لا سيما البريطانية والجنوب أفريقية منها وتنتشر بسرعة في العالم، فقد بلغ عدد الدول التي تنتشر فيها النسخة البريطانية المتحورة 50 بلداً، فيما النسخة الجنوب أفريقية موجودة في 20 بلداً، بحسب منظمة الصحة العالمية التي أشارت إلى أن العدد قد يكون أعلى بعد.

ويجرى راهناً تحليل نسخة ثالثة منشأها منطقة الأمازون البرازيلية، وأعلن اليابان عن رصدها الأحد وقد تؤثر على الرد المناعي على ما أوضحت المنظمة التي تحدثت عن "نسخة مقلقة".

واستدعيت لجنة خبراء المنظمة التي تجتمع عادة كل 3 أشهر قبل أسبوعين من موعد اجتماعها، للبحث خصوصاً في هذه النسخ المتحورة التي تتطلب "نقاشاً سريعاً".

وستصدر توصيات لمنظمة الصحة العالمية وللدول الأعضاء في ختام اجتماع الخميس، على ما جاء في بيان للمنظمة نُشر في جنيف.