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إصابات كورونا العالمية تتجاوز 91.7 مليون

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 91.7 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و969029. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019. 
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
 الولايات المتحدة 380524 22685579 
الهند 151529 10495147 
البرازيل 204690 8195637 
روسيا 63370 3471053 
المملكة المتحدة 84767 3211576 
فرنسا 69031 2830442 
تركيا 23152 2346285 
إيطاليا 80326 2319036 
إسبانيا 52878 2176089 
ألمانيا 43604 1969826 
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
  26 - العراق 12915 605416  
34- المغرب 7810 455055  
37 - 6304 364271 
39 - الأردن 4076 309846 
44 -الإمارات 723 239587 
 45 - لبنان 1705 226948

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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