شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا العالمية تتجاوز 91.7 مليون والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 91.7 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و969029. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 380524 22685579
الهند 151529 10495147
البرازيل 204690 8195637
روسيا 63370 3471053
المملكة المتحدة 84767 3211576
فرنسا 69031 2830442
تركيا 23152 2346285
إيطاليا 80326 2319036
إسبانيا 52878 2176089
ألمانيا 43604 1969826
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
26 - العراق 12915 605416
34- المغرب 7810 455055
37 - السعودية 6304 364271
39 - الأردن 4076 309846
44 -الإمارات 723 239587
45 - لبنان 1705 226948