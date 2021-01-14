شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا العالمية تتجاوز 91.7 مليون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 91.7 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و969029. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 380524 22685579

الهند 151529 10495147

البرازيل 204690 8195637

روسيا 63370 3471053

المملكة المتحدة 84767 3211576

فرنسا 69031 2830442

تركيا 23152 2346285

إيطاليا 80326 2319036

إسبانيا 52878 2176089

ألمانيا 43604 1969826

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

26 - العراق 12915 605416

34- المغرب 7810 455055

37 - السعودية 6304 364271

39 - الأردن 4076 309846

44 -الإمارات 723 239587

45 - لبنان 1705 226948