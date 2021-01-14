شكرا لقرائتكم خبر عن سناب تشات تغلق حساب ترامب بصورة نهائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي «سنابتشات» الأربعاء أنّها أغلقت بصورة نهائية حساب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وذلك بعدما علّقته الأسبوع الماضي لأجل غير مسمّى إثر اقتحام حشد من أنصاره الكونجرس.

وردّاً على سؤال لوكالة فرانس برس قالت الشبكة المتمحورة حول تشارك الصور «لقد أعلنّا الأسبوع الماضي تعليق حساب الرئيس ترامب على سنابتشات لأجل غير مسمّى».

وأضافت «حرصاً على السلامة العامة، وفي ضوء محاولاته الرامية لنشر معلومات مضلّلة وخطاب كراهية والتحريض على العنف، وهي انتهاكات واضحة لقواعدنا، قرّرنا إغلاق حسابه نهائياً».

واتّخذت غالبية مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية إجراءات غير مسبوقة ضدّ الملياردير الجمهوري منذ اقتحم حشد من أنصاره مبنى الكابيتول عصر السادس من كانون الثاني/يناير وزرعوا فيه الرعب والعنف والخراب على مدى ساعات عدة، في حدث أوقع خمسة قتلى وصدم البلاد وشوّه صورتها في العالم أجمع.

وتراوحت إجراءات هذه المواقع بين تعليق حسابات لفترة مؤقتة أو لأجل غير مسمّى أو حتى إغلاق حسابه بصورة نهائية.

ومن أبرز هذه المواقع تويتر، المنصة التي كان لدى ترامب فيها أكثر من 88 مليون متابع وكانت وسيلته المفضلة للقيام بإعلانات سياسية أو مهاجمة وسائل إعلام أو إهانة خصومه بشكل يومي.

وأثارت قرارات حظر ترامب على هذه المواقع ردود فعل متباينة في الولايات المتحدة وخارجها.

والأربعاء اعتبر مؤسّس «تويتر» ورئيسه جاك دورسي أن قرار الموقع حظر ترامب كان «الخيار الصحيح» لكنّه مع ذلك يشكّل «إخفاقاً» ويرسي «سابقة خطرة» بشأن مقدار السلطات التي تتمتّع بها كبريات شركات الإنترنت.