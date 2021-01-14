شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع طارئ لمنظمة الصحة العالمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تدرس لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية الخميس النسخ المتحورة من فيروس كورونا المستجد التي تقلق سلطات دول العالم، حيث تعزز مكافحة وباء كوفيد-19 من خلال تدابير إغلاق وحظر تجول وحملات تلقيح.

وطالت عودة ظهور الفيروس الصين بعدما احتوت الجائحة بشكل واسع سابقاً، مع تسجيل أول حالة وفاة فيها الخميس منذ أيار/مايو الماضي.

والنسخ المتحورة من فيروس كورونا المستجد شديدة العدوى لا سيما البريطانية والجنوب إفريقية منها وتنتشر بسرعة في العالم، فقد بلغ عدد الدول التي تنتشر فيها النسخة البريطانية المتحورة 50 بلداً فيما النسخة الجنوب إفريقية موجودة في 20 بلداً بحسب منظمة الصحة العالمية التي أشارت إلى أن العدد قد يكون أعلى بعد.

ويجري راهناً تحليل نسخة ثالثة منشأها منطقة الأمازون البرازيلية وأعلن اليابان عن رصدها الأحد وقد تؤثر في الرد المناعي على ما أوضحت المنظمة التي تحدثت عن «نسخة مقلقة».

واستدعيت لجنة خبراء المنظمة التي تجتمع عادة كل ثلاثة أشهر قبل أسبوعين من موعد اجتماعها، للبحث خصوصاً في هذه النسخ المتحورة التي تتطلب «نقاشاً سريعاً». وستصدر توصيات لمنظمة الصحة العالمية وللدول الأعضاء في ختام اجتماع الخميس على ما جاء في بيان للمنظمة نشر في جنيف.

وأعلنت الصين حيث ظهر الفيروس للمرة الأولى نهاية العام 2019، الخميس تسجيل أول حالة وفاة بكوفيد-19 على أراضيها منذ ثمانية شهور.