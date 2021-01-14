شكرا لقرائتكم خبر عن «إنتل» تلجأ إلى موظف قديم لقيادة المرحلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع سهم شركة «إنتل» ارتفاعاً قوياً بنسبة 7% الأربعاء، بعد أن قالت شركة صناعة الرقائق إن بات جلسينجر الرئيس التنفيذي لشركة «في.إم وير» سيحل من الشهر القادم محل رئيسها التنفيذي بوب سوان.

وتأمل «إنتل» في أن يتمكن الوجه القديم في الصناعة من قلب اتجاه سفينتها. ويعود جيلسنجر إلى الشركة التي تركها منذ أكثر من عقد، وحيث كان قد أمضى أكثر من 30 عاماً فيها، لمحاولة إخراجها من أزمة تمثلت في تخلي عملاء مثل أبل وبمنافسين صاعدين مثل AMD. وواصل سهم «إنتل» الصعود بعد الإغلاق مخترقاً مستوى 57 دولاراً.