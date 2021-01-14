شكرا لقرائتكم خبر عن باتون سعيد بالعائلة بعد الاعتزال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبر البريطاني جنسون باتون سائق الفورمولا 1 السابق عن سعادته بحياته بعد اعتزال الحلبة وتركها لمواطنه لويس هاميلتون بطل العالم ، وشوهد باتون (40 عاما) وهو يتجول في بيفرلي هيلز يوم الأربعاء مع شريكة حياته بريتني وارد (30 عاماً) وطفليهما هندريكس(17 شهراً) وليني مونرو (شهر) وتفاعل متابعو الثنائي مع الصور كثيراً وتمنوا لهاميلتون حياة عائلية موفقة مثل مواطنه بعد الاعتزال .

ويؤجل سائقو الفورمولا1 غالبا الاستقرار وتكوين عائلة لما بعد انتهاء مسيرتهم للتركيز على المنافسة على الألقاب وتجنب مخاطر الحلبات .