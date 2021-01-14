شكرا لقرائتكم خبر عن «القوس والسهم» يثمّن مبادرة «الشارقة الرياضي» بإنشاء ميدان جديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ثمّن الدكتور سعيد مصبح الكعبي، رئيس اتحاد الإمارات للقوس والسهم، دعم مجلس الشارقة الرياضي لرياضة القوس والسهم، من خلال المساهمة بإنشاء ثاني أكبر ميدان للقوس والسهم بالإمارة الباسمة في نادي الحمرية، بما يجسد الخطوات الحقيقية التي يتبناها المجلس في إعداد أبطال المستقبل من خلال التركيز على هذا النوع من الألعاب الفردية الواعدة.

واعتبر الكعبي، أن وجود ميادين لممارسة منافسات وتدريبات القوس والسهم في الشارقة، وفق أحدث المواصفات إنما إضافة مهمة للغاية من أجل تحقيق نقلة كبيرة للعبة.

وأكد الكعبي أن الشارقة من أبرز الداعمين لرياضة القوس والسهم، وهو ما يعكسه وجود 5 أندية تمارس هذه الرياضة في الوقت الحالي، وتحظى بدعم مجلس الشارقة الرياضي، وهو ما يعزز جهودنا ويجعلنا نمد جسور التعاون مع شريك لرياضة القوس والسهم، يسهم بشكل كبير في تحقيق الاستراتيجية الخاصة بالاتحاد الرامية إلى نشر هذه الرياضة على نطاق أوسع، والعمل على إعداد أبطال قادرين على المنافسة في أقوى البطولات في السنوات المقبلة.