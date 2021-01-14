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بيان من سفارة دولة الإمارات في دكا بشأن حادث في مركز إصدار التأشيرات

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شكرا لقرائتكم خبر عن بيان من سفارة دولة الإمارات في دكا بشأن حادث في مركز إصدار التأشيرات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رداً على التقارير الإعلامية الأخيرة التي تم تداولها حول وقوع انفجار في مركز التأشيرات التابع لسفارة دولة الإمارات لدى العاصمة البنغلاديشية دكا يوم الأربعاء، فقد أوضحت السفارة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث كان عرضيا نتيجة مشاكل ميكانيكية أثناء الصيانة الروتينية لنظام التكييف بالمركز، مؤكدة أن السفارة تقوم بالتعاون مع السلطات المحلية بإجراء المزيد من التحقيقات لمعرفة الأسباب التي كانت وراء وقوع الانفجار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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