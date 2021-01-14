أسعار الدولار تصعد في بنكي القاهرة والإسكندرية مع بداية تعاملات الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنكي القاهرة والإسكندرية، في بداية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه مساء أمس، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي القاهرة، والإسكندرية إلى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي التجاري الدولي، و التعمير والإسكان عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك العربي الأفريقي، وكريدي أجريكول، والبركة، وقناة السويس، وأبو ظبي الإسلامي عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.