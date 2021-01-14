وفاة صاحب فيديو الاستغاثة من نقص الأكسجين بمستشفى صدر دمنهور

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:

شهدت محافظة البحيرة، اليوم الخميس، وفاة مصاب بفيروس كورونا، والذي سبق وبث مقطع فيديو من داخل مستشفى صدر دمنهور استغاث خلاله من نقص الأكسجين.

ولفظ محمد القصاص، المعلم بالتربية والتعليم، أنفاسه الأخيرة بمستشفى كفر الدوار، المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا عقب نقله إليه من مستشفى صدر دمنهور.

كانت صحة البحيرة، نفت صحة المقطع، وأكد الدكتور محمود طلحة، وكيل الوزارة في مقطع فيديو نشره ردًا على الواقعة، أنه لا يوجد عجز في أسطوانات الأكسجين داخل المستشفى، وأنه كان بها 16 ألف لتر أكسجين، وقت تواجد المريض، إضافة إلى 70 أسطوانة أكسجين ممتلئة.

وقال وكيل الوزارة: "صوت الأكسجين واضح تمامًا من الماسك، يعني هو نزل الماسك عشان يصور".