الكشف عن الأهداف الإيرانية المهمة التي استهدفتها إسرائيل في سوريا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 يناير 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 14 - يناير - 2021 9:03 صباحًا

كشف مسؤول أمني أمريكي، الأربعاء، عن الأهداف التي استهتدفتها الغارات الإسرائيلية التي شنتها إسرائيل فجر الأربعاء، على سوريا.

وقال المسؤول، بحسب ما نقلت عنه قناة ”مكان“ الإسرائيلية، أن الغارات استهدفت مواد خاصة بالبرنامج النووي الإيراني.

وأشار إلى أن الغارات ”تمت بمساعدة معلومات استخباراتية أمنية وفرها جاهز المخابرات الأمريكي، واستهدفت مستودعات أسلحة لإيران ومواد خاصة ببرنامجها النووي“.

من ناحيته، قال رئيس معهد دراسات الأمن القومي، الميجر جنرال احتياط، عاموس يادلين، إن إسرائيل ”لن توقف عملياتها الأمنية في سوريا، بعد انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب“، معتبرا أن الهجوم الأخير ”رسالة تؤكد ذلك“.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي أكثر من 18 ضربة جوية في المنطقة الممتدة من مدينة دير الزور إلى الحدود السورية العراقية في بادية البوكمال، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن حصيلة الخسائر التي خلفها القصف الإسرائيلي على محافظة دير الزور، فجر الأربعاء، وصلت إلى ما لا يقل عن 40 قتيلا و37 جريحا.

وذكر المرصد أن القتلى هم 9 من قوات النظام والبقية من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، سقطوا في الضربات الجوية الإسرائيلية على مواقع وتمركزات ومستودعات ذخيرة وأسلحة لكل من قوات النظام وحزب الله اللبناني والقوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها وعلى رأسها لواء ”فاطميون“.