قطر تستأنف رحلاتها الجوية مع مصر اعتبارا من 18 يناير

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 يناير 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

قالت الخطوط الجوية القطرية، الأربعاء، أنها ستبدأ باستئناف رحلاتها إلى مصر اعتبارا من 18 يناير، وذلك غداة إعادة القاهرة فتح مجالها الجوي لشركة الطيران المملوكة للدولة، في إطار تحسن العلاقات بين البلدين.

وتستأنف الرحلات الجوية بعد أن اتفقت مصر والسعودية والإمارات والبحرين، هذا الشهر، مع قطر على إنهاء خلاف سياسي تفجر في منتصف 2017.

ووقعت الدول الخليجية، الثلاثاء الماضي، على اتفاق مصالحة في قمة لمجلس التعاون الخليجي في مدينة العلا السعودية، وأعلنت الدول الأربع رفع القيود التي كانت فرضتها على قطر.

وقالت الخطوط القطرية على تويتر إنها ستسير رحلة يومية إلى القاهرة، بداية من 18 يناير، ثم تبدأ في تسيير رحلتين أسبوعيا إلى الإسكندرية، في 25 يناير من الشهر نفسه.

وكانت شركة مصر للطيران أعلنت عن خطط لاستئناف الرحلات اليومية إلى العاصمة القطرية، الدوحة، وقالت إنها قد تضيف رحلة ثانية يوميا إذا كان الطلب كافيا.

وقطعت مصر وحلفاؤها الخليجيون العلاقات مع قطر، عام 2017، بسبب مزاعم عن دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين كذلك عن إعادة فتح مجالاتها الجوية أمام قطر.