أول حالة وفاة بكورونا منذ 8 أشهر في الصين

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 يناير 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

الصين اتخذت العديد من الإجراءات لوقف تفشي كورونا

سجلت الصين ،الخميس، أول حالة وفاة بكوفيد-19 على أراضيها منذ ثمانية أشهر، في انتكاسة تأتي في وقت تسعى فيه البلاد للسيطرة مجدّداً على تفشّي الجائحة وفي خضمّ استعداداتها لوصول خبراء من منظمة الصحة العالمية.

قالت لجنة الصحة الوطنية إنّ حالة الوفاة سجّلت في مقاطعة خبي في شمال البلاد، من دون مزيد من التفاصيل. وكانت السلطات فرضت إغلاقاً عاماً في عدد من مدن هذه المقاطعة بعد عودة الفيروس للتفشّي فيها.

وسجّلت آخر حالة وفاة ناجمة عن كوفيد-19 في الصين القارية في مايو 2020.

وبحسب صحيفة الشعب الصينية نقلا عن السلطات الصحية صباح اليوم فإن حالة الوفاة سجلت في إقليم هيبي شرقي البلاد.

وأضافت الصحيفة أن البر الرئيسي للصين سجل 138 إصابة جديدة، بينها 124 إصابة انتقلت محليا.

وأشارت إلى رصد 885 حالة نشطة بشكل إجمالي، بما في ذلك 24 إصابة في حالة حرجة، موحضة أن هناك 78 حالة جديدة بدون أعراض.

من ناحية أخرى، وصل خبراء منظمة الصحة إلى ووهان لتحرّي منشأ كوفيد-19 (بكين) .

وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 87844 حالات وارتفع إجمالي الوفيات إلى 4635.