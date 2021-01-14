مجلس النواب الأمريكي يصوت بالأغلبية لصالح عزل ترامب

محمد الفلاح - الخميس 14 يناير 2021

صوت مجلس النواب الأمريكي، مساء الأربعاء، بالأغلبية لصالح توجيه تهمة "التحريض على التمرد" للرئيس دونالد ترامب وعزله من منصبه، تمهيدًا لتحويل القرار إلى مجلس الشيوخ.



وبقرار مجلس النواب، يصبح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يصوت المجلس لصالح عزله مرتين.

وصوت 232 عضوا لصالح قرار عزل ترامب بينهم 222 ديمقراطيا و10 جمهوريين، مقابل 197 جمهوريا صوتوا ضد القرار.

ومنح الديمقراطيون ترامب فرصة أخيرة، لترك المنصب قبل أيام من انتهاء ولايته وإلا واجه مساءلة بغرض العزل على خلفية دعوته لأنصاره إلى اقتحام مبنى الكونجرس.

ووصف ترامب محاولة عزله بأنها "سخيفة للغاية"، وقال إنها "تثير غضبا هائلا" في البلاد.

غير أن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ أكد أنه لا مجال لمحاكمة الرئيس ترامب قبل مغادرته البيت الأبيض

وعرض الديمقراطيون في مجلس النواب، أمس الثلاثاء، مشروع قرار لاتهام ترامب بالتقصير وإقالته، واتهموه بتأجيج العنف ضد الحكومة الأمريكية بعد أن اقتحم حشد من أنصاره، الذين ثاروا بسبب مزاعمه بشأن تزوير الانتخابات، واقتحموا مبنى الكابيتول.

وتشير مادة اتهامه بالتقصير إلى أن ترامب كرر مزاعم كاذبة بأنه فاز في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني في تجمع حاشد قبل لحظات من اقتحام الكابيتول، الذي أوقف مؤقتا جلسة مشتركة للكونجرس للتصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات وأجبر النواب على الاختباء، كما حث ترامب الحشد على السير إلى المبنى.