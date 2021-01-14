طقس المملكة.. توقعات بهطول أمطار على هذه المناطق

محمد الفلاح - الخميس 14 يناير 2021

توقعت الهيئة العامة للآثار وحماية البيئة حالة الطقس في السعودية خلال الساعات المقبلة.



وقالت الهيئة في نشرتها اليوم: الطقس بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح جنوبية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تبوك والمدينة المنورة، ولا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (جبال اللوز، علقان و الظهر) يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة.