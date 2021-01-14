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طقس المملكة.. توقعات بهطول أمطار على هذه المناطق

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 14 يناير 2021

توقعت الهيئة العامة للآثار وحماية البيئة حالة الطقس في خلال الساعات المقبلة.

 

وقالت الهيئة في نشرتها اليوم: الطقس بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح جنوبية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تبوك والمدينة المنورة، ولا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (جبال اللوز، علقان و الظهر) يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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