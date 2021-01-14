بومبيو يؤكد أن الولايات المتحدة حققت تقدما جيدا مع العراق بشأن هزيمة تنظيم داعش الإرهابي

محمد الفلاح - الخميس 14 يناير 2021

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، أن الولايات المتحدة حققت تقدما جيدا مع العراق بشأن هزيمة تنظيم داعش الإرهابي.



لكن بومبيو أوضح أن إيران لا تزال تشكل تهديدا على العراق ويجب دفعه.

كان وزير الخارجية الأمريكي قد كشف معلومات بشأن العلاقة بين تنظيم القاعدة وإيران، تحمل سيناريوهات صعبة لطهران.

المعلومات التي أعلن عنها بومبيو، ركزت على تورط طهران في مساعدة مخططي هجمات 11 سبتمبر، والسماح لهم ببناء مقر عمليات على أراضيها، وهي أيضاً ترسم صورة مستقبلية للعلاقة بين الولايات المتحدة وإيران في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة.

وأعادت المعلومات الجديدة، إمكانية حدوث السيناريو الأصعب لطهران، وهو إمكانية شن ضربة عسكرية أمريكية تستهدفها خلال أسبوع قبل نهاية ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.