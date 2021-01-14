ترامب يدين العنف الذي وقع في أحداث الكونجرس الأسبوع الماضي

محمد الفلاح - الخميس 14 يناير 2021

أدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنتهية ولايته، الأربعاء، العنف الذي وقع في أحداث الكونجرس الأسبوع الماضي "جملة وتفصيلا".



وأكد ترامب إصداره تعليمات للوكالات الاتحادية باستخدام كل الموارد اللازمة لفرض النظام أثناء نقل السلطة.

وأضاف: "لا مكان للعنف على أراضينا، وعلينا التركيز على تغليب مصلحة البلاد".

ولفت إلى أن أعمال العنف التي شهدها الكونجرس الأسبوع الماضي أغضبت كل الأمريكيين.

وبعد أسبوع من الأحداث التي شهدها الكونجرس، خرج ترامب بقوله: "لا يمكن لأنصاري ألا يحترموا أجهزة إنفاذ القانون وأن يهددوا أمن الأمريكيين".

ومضى في حديثه: "كل من شارك في الأحداث التي شهدها الكونجرس سيتم محاسبتهم وتقديمهم للعدالة".

الرئيس الأمريكي تابع حديثه بقوله: "تلقيت تقارير عن مظاهرات خلال الأيام المقبلة، لكننا لن نقبل بالعنف".

ومساء الأربعاء، صوت مجلس النواب الأمريكي، بالأغلبية لصالح توجيه تهمة "التحريض على التمرد" للرئيس ترامب وعزله من منصبه، تمهيدًا لتحويل القرار إلى مجلس الشيوخ.

ويصبح دونالد ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يصوت المجلس لصالح عزله مرتين.

وصوت 232 عضوا لصالح قرار عزل ترامب بينهم 222 ديمقراطيا و10 جمهوريين، مقابل 197 جمهوريا صوتوا ضد القرار.

غير أن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ أكد أنه لا مجال لمحاكمة الرئيس ترامب قبل مغادرته البيت الأبيض .