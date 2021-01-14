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الإمارات.. 118928 جرعة لقاح كورونا خلال 24 ساعة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 14 يناير 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع  الاماراتية عن تقديم 118928 جرعة لقاح خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع جرعات اللقاح التي تم تقديمها حتى أمس 1394580 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 14.10 جرعة لكل 100 شخص.

 

ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد 19» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد 19».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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