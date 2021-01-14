شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إحالة ترامب للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ للمرة الثانية...سابقة تاريخية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بات دونالد ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يُحال أمام مجلس الشيوخ مرتين لمحاكمته بقصد عزله، بعدما وجّه إليه مجلس النواب أمس الأربعاء تهمة "التحريض على التمرّد" على خلفية اقتحام حشد من أنصاره مبنى الكابيتول في السادس من يناير.

