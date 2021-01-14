شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خطة لاستحداث وتجهيز مراكز جديدة للقاحات في الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تواصل وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية، بنجاح تقديم لقاح «كوفيد 19» لأفراد المجتمع في المنشآت الصحية الحكومية والخاصة والمجالس بالتزامن مع إعداد خطة لاستحداث وتجهيز مراكز جديدة في ظل الإقبال الكبير من أفراد المجتمع على المراكز الحالية للحصول على اللقاح، حيث يؤكد تخطي عدد مليون جرعة لقاح خلال مدة زمنية قصيرة الثقة المجتمعية بكفاءة وجدارة الإجراءات التي اتخذتها حكومة الإمارات، ويعزز الثقة بالمنظومة الصحية بالدولة، بالإضافة إلى ترسيخ ثقة المجتمع في قدرات دولة الإمارات على حماية صحته وتعزيز روح التفاؤل وزيادة نسبة الاطمئنان بقرب مرحلة التعافي.وحرصت الوزارة مسبقاً على إتمام تجهيز وتزويد مراكز الحصول على لقاح «كوفيد 19» بالكوادر الصحية المتخصصة والمدربة، وتوفير المعدات الطبية في إطار الحملة الوطنية التي أطلقتها على مستوى الدولة بالتعاون مع الجهات الصحية للتوعية بأهمية تلقي لقاح «كوفيد 19»، وتستهدف من خلالها جميع فئات المجتمع من المواطنين والمقيمين وبخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وذلك ضمن جهود دولة الإمارات الشاملة والمتكاملة لتعزيز وقاية أفراد المجتمع من جائحة «كوفيد 19» وتوفير كافة السبل الآمنة للحفاظ على سلامتهم وصحتهم.

