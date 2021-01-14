المحكمة العليا في كوريا الجنوبية تؤيد سجن الرئيسة السابقة 20 عاماً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أيدت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية حكما بالسجن لمدة 20 عاما بحق الرئيسة السابقة باك كون هيه، اليوم الخميس.



وأعلنت المحكمة في سول عن رفضها استئناف الادعاء ضد عقوبة السجن المخففة التي تقررت في يوليو.

ويشكل هذا الحكم القرار النهائي في قضية الفساد ضد الرئيسة السابقة (68 عاما).

وأدينت باك بالفساد وسوء استغلال السلطة وكذلك تلقي رشى في قضية منفصلة في أعقاب فضيحة في 2017 أفضت إلى عزلها من منصبها.