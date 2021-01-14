شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلي تنفصل عن المدرب ريناردو رويدا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد التشيلي لكرة القدم الليلة الماضية، رحيل الكولومبي ريناردو رويدا مدرب المنتخب.

وجاء القرار بعد أسابيع من التكهنات بشأن عودة رويدا، مدرب هندوراس والإكوادور وفلامنجو وأتليتيكو ميديين السابق، لتدريب كولومبيا مرة أخرى.

ورحل كارلوس كيروش عن كولومبيا في ديسمبر/كانون الأول بعد خسارتين متتاليتين في تصفيات كأس العالم.

ولدى كل من تشيلي وكولومبيا أربع نقاط من أربع مباريات في التصفيات وهما خارج المراكز المؤهلة مباشرة للنهائيات التي ستقام في عام 2022.