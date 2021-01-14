برشلونة “يتجاوز” عقبة سوسييداد و”يبلغ” نهاٸي كأس السوبر

جدة - عبدالحي حسين - نجح فريق برشلونة في تجاوز عقبة ريال سوسييداد وبلوغ نهاٸي كأس السوبر، خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء فوق أرضية ملعب نويبو أركانخيل بمدينة قرطبة، في إطار نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وسجل الفريق الكتلاني هدف التقدم بواسطة اللاعب دي يونغ في الدقيقة الـ 40 قبل ان يعدل سوسييدا، ليتم اللجوء الی الاشواط الاضافية وبعدها ضربات الحظ الترجيحية التي ابتسمت لبرشلونة، الذي سيضرب موعدا في النهاٸي رفقة الفاٸز في مباراة يوم غد الخميس، والتي ستجمع ريال مدريد بأتليتك بلباو.

ويشارك الفريق الكتلاني فى كأس “السوبر الإسباني” بصفته وصيفا للدورى الإسبانى الموسم الماضي، والريال لكونه حامل اللقب، في وقت يشارك فيه بلباو وسوسييداد بعد بلوغهما نهاٸي كأس الملك.