سابقة هي الأولى من نوعها في أمريكا.. محلس النواب يصوت بالموافقة على إجراءات عزل ترامب

جدة - عبدالحي حسين - في سابقة هي الأولى من نوعها، صوت مجلس النواب الأميركي قبل قليل لصالح عزل الرئيس دونالد ترامب لأول مرة في التاريخ الأميركي.

وصوت لصالح القرار، 222 نائبا ديمقراطيا وعشرة نواب جمهوريين، وسط توقعات بأن يحال القرار على مجلس الشيوخ لاحقا.

وشرع الأربعاء مجلس النواب الأمريكي، في مناقشة مسألة توجيه اتهام للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، قبل أسبوع من مغادرته منصبه، بالتحريض على العنف وحث أتباعه على اقتحام مقر الكونغرس.

وجرى التصويت قبل قليل، دون عرقلة، نظرا لأن الديمقراطيين يشغلون غالبية في هذا المجلس، وسيؤدي تبنيها إلى فتح إجراءات عزل الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة رسميا والذي سيصبح أول رئيس يواجه اتهاما مرتين في الكونغرس.

ومع ذلك، كان الرئيس ما زال مقتنعا بأن أحدا لن يعجل مغادرته البيت الأبيض حتى نهاية فترة ولايته في 20 يناير، موجها قبل قليل بيانا للتهدئة ونبذ العنف، وسط تخوفات من عودة أعمال الشغب، وتأهب قاد 20 ألفا من عناصر الحرس الوطني للعاصمة واشنطن.