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شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة العليا في كوريا الجنوبية تؤيد سجن الرئيسة السابقة 20 عاماً والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الخميس 14 يناير 2021
أيدت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية حكما بالسجن لمدة 20 عاما بحق الرئيسة السابقة باك كون هيه، اليوم الخميس.
وأعلنت المحكمة في سول عن رفضها استئناف الادعاء ضد عقوبة السجن المخففة التي تقررت في يوليو.
ويشكل هذا الحكم القرار النهائي في قضية الفساد ضد الرئيسة السابقة (68 عاما).
وأدينت باك بالفساد وسوء استغلال السلطة وكذلك تلقي رشى في قضية منفصلة في أعقاب فضيحة في 2017 أفضت إلى عزلها من منصبها.