شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يرفض سداد أتعاب محاميه بسبب ما حدث في الكونجرس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت شبكة (سي إن إن) الأمريكية ، اليوم الخميس، أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب أبلغ مساعديه بعدم سداد أتعاب محاميه رودي جولياني، بسبب غضبه من التصويت على مساءلته للمرة الثانية في مجلس النواب.

ونقلت الشبكة عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن ترامب يلقي باللوم على محاميه الذي رافقه منذ فترة طويلة، والكثيرين غيره في المأزق الذي يجد فيه نفسه الآن.

ولا يزال من المتوقع أن يقوم جولياني بدور في الدفاع بشأن مساءلة ترامب، لكن تم استبعاده من معظم المحادثات حتى الآن.