شكرا لقرائتكم خبر عن تأييد حكماً بالسجن 20 عاماً على رئيسة كوريا الجنوبية السابقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أيدت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية حكما بالسجن لمدة 20 عاما بحق الرئيسة السابقة باك كون هيه، اليوم الخميس.

وأعلنت المحكمة في سول عن رفضها استئناف الادعاء ضد عقوبة السجن المخففة التي تقررت في يوليو.

ويشكل هذا الحكم القرار النهائي في قضية الفساد ضد الرئيسة السابقة 68 عاما.

وأدينت باك بالفساد وسوء استغلال السلطة وكذلك تلقي رشى في قضية منفصلة في أعقاب فضيحة في 2017 أفضت إلى عزلها من منصبها.