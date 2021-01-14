شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات عن اختصاصات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، اختصاصات اللجان النوعية، ومنها لجنة القوى العاملة التي تختص بـ6 اختصاصات وهى كالتالى:

1-العمالة وعلاقات العمل والإدارة العمالية والكفاية الإنتاجية.

2-التشريعات العمالية.

3-التشريعات المنظمة للعاملين المدنيين فى الدولة والقطاع العام والتنمية الادارية.

4-التشريعات المنظمة للتأمينات الاجتماعية.

5-تنظيم الحرفيين والتأهيل والتدريب المهنى والنقابات والاتحادات.

6-الجمعيات التعاونية الحرفية.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون القوى العاملة والتدريب والتنظيم والإدارة والتنمية الإدارية والتأمينات الاجتماعية.

وكان مجلس النواب 2021، افتتح جلساته الثلاثاء، وشهدت الجلسة الافتتاحية حلف اليمين لكل الأعضاء، ثم انتخاب رئيس المجلس والوكيلينن وتجرى اليوم الخميس انتخابات اللجان النوعية.