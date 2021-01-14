ترقيع وجه قط بلدي فقد خده في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

نجح الفريق الطبي بالمستشفى البيطري بمدينة دسوق في كفر الشيخ، الأربعاء، في ترقيع وجه قط بلدي، مفقود جزء كبير من خده الأيسر، في جراحة نادرة استمرت ساعتين.

أكد الدكتور أيمن الشرقاوي، مدير المستشفى البيطري بمدينة دسوق، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه وصل إلي جمعية الرفق بالحيوان بدسوق، بمعرفة إحدى الفتيات، يعاني من فقدان جزء من الخد الأيسر، و ظهور كامل للاسنان، و تعرضه لجرح أفقده الخد الأيمن و تسبب في صديد مزمن داخل اللثة.

وأوضح أنه بعد تحويل الحالة إلي المستشفى البيطري، جرى عمل الأشعة، و التحاليل اللازمة، لإجراء الجراحة، و بيان الجزء الصحي من النسيج المفقود، وجرى عمل تحاليل السكر، و الهيموجلوبين، والأكس راي، وأعقب ذلك تجهيز العملية الجراحية، تتضمنت أخذ رقعة من جلد البطن بالمقاس المناسب للجرح.

وقال الشرقاوي:"جهزنا الجرح لأستقبال الجزء الجديد، و خياطته بصورة تجميلية، وخيط تجميلي في عملية استغرقت ساعتين، وجرى وضع القط علي جهاز الأكسجين، عقب الأنتهاء من العملية، حتى تماثلت للشفاء، وجرى تقديم الطعام للقط".

أجريت الجراحة من خلال فريق طبي بيطري، ترأسه الدكتور أيمن الشرقاوي، و مساعديه أطباء المستشفى البيطرى هالة علام، ومي العوضي، وميرام فوزي، وأحمد عرفة.