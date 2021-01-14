مجلس النواب الأميركي يصوت لصالح عزل ترامب

ابوظبي - سيف اليزيد - صوتت غالبية أعضاء مجلس النواب الأميركي على عزل الرئيس دونالد ترامب، مما يجعله أول رئيس أميركي يتم التصويت على عزله مرتين.

وتأتي النتيجة، التي كانت متوقعة، قبل سبعة أيام فقط من مغادرة ترامب لمنصبه وتنصيب الرئيس الديموقراطي المنتخب جو بايدن.

واتهم مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديموقراطيون ترامب بالتحريض على التمرد بعدما اقتحم حشد من مؤيديه مبنى الكونجرس(الكابيتول) لغضبهم بسبب مزاعمه بتزوير الانتخابات، مما تسبب في إيقاف جلسة مشتركة للتصديق على فوز بايدن بشكل مؤقت.

وسيؤدي عزل مجلس النواب لترامب إلى محاكمته في مجلس الشيوخ، حيث يلزم الحصول على أغلبية الثلثين لإدانة ترامب. ويبدو أن ظهور النتيجة غير مرجح قبل أن يؤدي بايدن اليمين الدستورية كرئيس.