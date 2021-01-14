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مكونيل: مجلس الشيوخ لن يبدأ محاكمة ترامب إلا الأسبوع المقبل

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ابوظبي - سيف اليزيد - قال ميتش مكونيل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي، إن المجلس سيبدأ محاكمة الرئيس دونالد ترامب بغرض عزله الأسبوع المقبل بعد أن يحيل مجلس النواب مواد المساءلة، مما يدفع بالإجراءات إلى الأيام الأولى من فترة الرئيس المنتخب جو بايدن.
وقال مكونيل في بيان "حتى لو بدأت العملية في مجلس الشيوخ هذا الأسبوع وتحركت بسرعة فلن يصدر حكم نهائي إلا بعد أن يترك الرئيس ترامب المنصب. هذا ليس قرارا لي، إنها حقيقة".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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