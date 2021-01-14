محمد الفلاح - بايدن يدعو مجلس الشيوخ لتمرير قراراته بالتوازي مع محاكمة ترامب

الخميس 14 يناير 2021

دعا الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، قيادة مجلس الشيوخ للمصادقة على التعيينات التي أجراها والقرارات التي يعتزم اتخاذها في مستهل عهده.



وتتزامن دعوة بايدن مع مع واجبات مجلس الشيوخ في إجراء محاكمة للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وفي أول تعليق له على القرار الاتّهامي الذي أصدره مجلس النواب بحقّ ترامب لمحاكمته أمام مجلس الشيوخ للمرة الثانية بقصد عزله، قال بايدن في بيان إنّ الولايات المتّحدة ترزح تحت وطأة جائحة كوفيد-19 وتداعياتها الاقتصادية الخانقة وتحتاج لأن يقرّ المجلس سريعاً التعيينات في الإدارة الجديدة حتى تتمكّن من التصدّي لها بعد توليه منصبه في 20 يناير/كانون الثاني.

ولن تبدأ محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ إلا بعد هذا التاريخ.

وقال بايدن في بيانه "آمل أن تجد قيادة مجلس الشيوخ طريقة تمكّنها من أن تتعامل في آن معاً مع مسؤولياتها الدستورية بشأن إجراء العزل ومع الشؤون العاجلة الأخرى لهذه الأمة".

ومساء الأربعاء، وقعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي على قرار اتهام دونالد ترامب للمرة الثانية تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشيوخ.

صوت مجلس النواب الأمريكي، بالأغلبية لصالح توجيه تهمة "التحريض على التمرد" للرئيس ترامب وعزله من منصبه، تمهيدًا لتحويل القرار إلى مجلس الشيوخ.

ويصبح دونالد ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يصوت المجلس لصالح عزله مرتين.

وصوت 232 عضوا لصالح قرار عزل ترامب بينهم 222 ديمقراطيا و10 جمهوريين، مقابل 197 جمهوريا صوتوا ضد القرار.

غير أن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ أكد أنه لا مجال لمحاكمة الرئيس ترامب قبل مغادرته البيت الأبيض .