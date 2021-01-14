محمد الفلاح - لا أحد فوق القانون.. بيلوسي توقع اتهام ترامب تمهيدا لعزله

الخميس 14 يناير 2021

وقعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي على قرار اتهام دونالد ترامب للمرة الثانية تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشيوخ.



وقالت بيلوسي، مساء الأربعاء، إن القرار الاتّهامي الذي أصدره مجلس النواب بحق الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لمحاكمته أمام مجلس الشيوخ، للمرة الثانية، بقصد عزله يثبت يثبت أنّ "ما من أحد فوق القانون".

وتابعت: "مجلس النواب أظهر اليوم، بمشاركة من الحزبين، أنّ ما من أحد فوق القانون، ولا حتّى رئيس الولايات المتّحدة".

وكررت رئيس مجلس النواب تحذيرها من أنّ ترامب يشكّل "خطراً واضحاً وفورياً" على البلاد.

ومساء الأربعاء، صوت مجلس النواب الأمريكي، بالأغلبية لصالح توجيه تهمة "التحريض على التمرد" للرئيس ترامب وعزله من منصبه، تمهيدًا لتحويل القرار إلى مجلس الشيوخ.

ويصبح دونالد ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يصوت المجلس لصالح عزله مرتين.

وصوت 232 عضوا لصالح قرار عزل ترامب بينهم 222 ديمقراطيا و10 جمهوريين، مقابل 197 جمهوريا صوتوا ضد القرار.

غير أن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ أكد أنه لا مجال لمحاكمة الرئيس ترامب قبل مغادرته البيت الأبيض .